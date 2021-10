Unwetter : Mehr als 100 Tote nach Starkregen in Indien und Nepal

In Nepal und in Teilen Indiens sind Regenmassen vom Himmel gekommen. Und die Meteorologen können keine Entwarnung geben. Viele Menschen haben in Erdrutschen ihr Leben verloren.

Neu Delhi | Bei schweren Regenfällen in Indien und dem benachbarten Nepal sind in den vergangenen Tagen mehr als 100 Menschen gestorben. Sie kamen in Erdrutschen ums Leben, wurden unter Trümmern von Häusern und Matsch begraben oder von den Fluten bei Überschwemmungen mitgerissen, wie Behördenmitarbeiter in beiden Ländern am Mittwoch mitteilten. In Nepal sta...

