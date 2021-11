Bayern : Mehrere Menschen bei Messerattacke in ICE verletzt

Ein Mann greift in einem ICE andere Fahrgäste mit einem Messer an. In einem kleinen Bahnhof in Ostbayern hält der Zug, Polizisten nehmen den mutmaßlichen Täter fest.

Seubersdorf in der Oberpfalz | Bei einer Messerattacke in einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg sind mehrere Menschen verwundet worden. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz sagte am Samstag: „Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Es gibt keine Erkenntnisse, dass weitere Täter vorhanden sind.“ Die Hintergründe waren noch völlig unklar. Sprecher von Landes- und...

