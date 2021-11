YouGov-Umfrage : Mehrheit der Deutschen lehnt private Feuerwerke im Wohnumfeld ab

Eine Rückkehr der privaten Silvesterfeuerwerke scheint sich nur eine Minderheit der Deutschen zu wünschen. Die Deutsche Umwelthilfe fordert ein Feuerwerksverbot zum Jahreswechsel.

Berlin | Einer Umfrage zufolge sind gut 60 Prozent der Erwachsenen in Deutschland gegen ein privates Feuerwerk in ihrer wohnlichen Umgebung. Nur rund 29 Prozent würden es befürworten, weitere 11 Prozent machten keine Angabe, wie das Meinungsforschungsinstitut YouGov am Donnerstag über die repräsentative Umfrage vom Vortag berichtete. Männer würden ein solches ...

