Pink Lake in Melbourne : Pinker See in Australien wird Touristenattraktion

Wenn die Sonne scheint, erstrahlt ein See in Melbourne in grellem Pink. Auslöser sind Salz und Beta Carotin.

von dpa

26. März 2019, 09:01 Uhr

Melbourne | Wegen seiner knalligen Farbe hat sich ein See in Australiens zweitgrößter Stadt Melbourne zu einer Touristenattraktion entwickelt: Das Gewässer im Westgate Park, einem ehemaligen Industriegebiet, wird von Zeit zu Zeit pink. Gerade ist dies gerade wieder der Fall. Grund dafür ist, dass das Wasser ungewöhnlich viel Salz enthält. Wenn die Temperaturen hoch sind, die Sonne viel scheint und es wenig regnet produzieren die Algen in dem See besonders viel Beta Carotin – und das Wasser wird pink.

Supplied/PARKS VICTORIA/AAP Image/dpa

Allerdings ist die Farbe auch schnell wieder weg, wenn sich das Wetter ändert. Viele Touristen mussten deshalb schon enttäuscht abziehen. Im Internet-Kommentar eines Urlaubers aus Deutschland heißt es: "Wir sind extra nach Melbourne gefahren, um den Pink Lake zu sehen. Leider war er alles außer pink. Der See sah ganz normal wie jeder andere aus."



Auch auf Twitter freuen sich einige Nutzer über den pinken See: