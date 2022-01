„Historische Fahrt“ : Ludwig Frühauf ist eine Million Kilometer in seinem Passat gefahren

Ludwig Frühauf hat eine Million Kilometer mit seinem VW Passat zurückgelegt. Da staunt selbst Volkswagen. Einmal hat das Auto dem Mann aus Niedersachsen sogar das Leben gerettet.

Melle | 999.995 Kilometer zeigt der Tacho des VW Passat an. Jetzt will sein Besitzer, Ludwig Frühauf aus dem niedersächsischen Melle, die Millionen-Marke knacken. Er startet an dem Ort, an dem alles angefangen hat, im Autohaus Pietsch. „Das ist eine historische Fahrt“, findet er und schmunzelt. Während er fährt, sitzen auch seine Frau, seine Tochter ...

