Ein Schwerverletzter : Mensch in Niederbayern erschossen – Zwei Festnahmen

In Abensburg fallen am Mittwochabend Schüsse. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem oder den Schützen.

von dpa und lod

02. Oktober 2019, 20:31 Uhr

Abensberg | Ein Mensch ist am Mittwochabend im niederbayerischen Abensberg in der Nähe eines Einkaufszentrums von Schüssen getroffen und getötet worden. Ein weiterer Mensch wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der oder die Täter seien auf der Flucht und mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung gefahren. Bei dem Fluchtfahrzeug könnte es sich um einen Transporter oder Kombi handeln. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.

Wenig später meldet die Polizei zwei Festnahmen. Die Fahndungsmaßnahmen liefen am Mittwochabend aber weiter, teilte die Polizei mit.

Wir aktualisieren den Artikel bei Neuigkeiten