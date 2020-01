Mindestens ein Todesopfer : Messer-Attacke südlich von Paris: Angreifer "neutralisiert"

Im französischen Villejuif hat ein Mann mehrere Menschen attackiert. Eines der Opfer starb infolge des Angriffs.

Avatar_prignitzer von dpa und abe

03. Januar 2020, 15:45 Uhr

Villejuif | Ein Mann hat bei Paris mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen. Der Täter sei am Freitagnachmittag "neutralisiert" worden, bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Wenn die Sicherheitskräfte in Frankreich von "neutralisieren" sprechen, meinen sie in der Regel, dass der Täter außer Gefecht gesetzt wurde. Es ist aber nicht klar, ob er getötet wurde oder nicht. Medienberichten zufolge wurde er von der Polizei erschossen. Die Polizeipräfektur war in der Gemeinde Villejuif südlich von Paris rund um einen größeren Park im Einsatz.





Man solle den Bereich meiden, hieß es. Berichten zufolge hat der Mann mehrere Menschen wahllos mit dem Messer attackiert. Ein Opfer haben einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten, so die Zeitung "Le Parisien". Wie französische Medien übereinstimmend berichten, ist das Opfer inzwischen verstorben. Der Vorfall soll sich gegen 14 Uhr ereignet haben. Die Hintergründe waren zunächst unklar.