Täter „neutralisiert“ : Messerangreifer verletzt Polizisten im französischen Cannes

Ein Angreifer hat einen Polizisten im südfranzösischen Cannes mit einer Stichwaffe verletzt – der Täter sei "neutralisiert" worden.

Cannes | Der Täter, der in Cannes auf den Polizisten mit einem Messer losgegangen war, sei von den Kollegen des Beamten "neutralisiert" worden, teilte Innenminister Gérald Darmanin am Montag auf Twitter mit. In der französischen Militärsprache bedeutet dies, dass jemand kampfunfähig gemacht oder getötet wurde. Related content Zu den genauen Hintergründ...

