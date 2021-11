Zwei Schwerverletzte in Klinik : Messerattacke im ICE: Verdächtiger sitzt vorerst in der Psychiatrie

Nach der Bluttat in einem ICE ist der mutmaßliche Täter erst einmal in der Psychiatrie. Ein Gutachter hält ihn für schuldunfähig. Für die Ermittler fängt die Arbeit aber erst an.

Regensburg | Erste Erkenntnisse zum Messerangriff im ICE Passau-Hamburg liegen vor, der mutmaßliche Täter ist in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat können aber noch Wochen oder Monate dauern. "Was jetzt passiert: gründliche Polizei- und Ermittlungsarbeit", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft N...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.