Bluttat in Frankreich : Messerangriff in Paris: Vier Polizisten getötet

Bei einer Messerattacke in der Pariser Polizeipräfektur sind mindestens fünf Menschen getötet worden.

Avatar_prignitzer von Christian Ströhl und afp

03. Oktober 2019, 14:48 Uhr

Paris | Ein Mann hat in der Pariser Polizeipräfektur mindestens fünf Sicherheitskräfte mit einem Messer verletzt. Er stach offenbar in einem Gebäude in der Innenstadt von Paris auf Beamte ein – vier starben, ein weiterer wurde verletzt. Der Täter ist anschließend erschossen worden. Bei dem getöteten Angreifer handele es sich um einen Mitarbeiter der Präfektur, hieß es am Donnerstag von Seiten der Ermittler.

MARTIN BUREAU





Der Mann habe in der Präfektur unweit der Kathedrale Notre-Dame auf Polizisten eingestochen, hieß es weiter. Dabei seien zwei Menschen verletzt worden. Der Täter sei dann im Hof der Präfektur mit einer Schusswaffe tödlich verletzt worden.Die Umgebung der Präfektur im Zentrum der französischen Hauptstadt wurde abgeriegelt, wie AFP-Reporter berichteten. Rettungskräfte waren vor Ort.



Wir aktualisieren den Artikel fortlaufend