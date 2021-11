Bayern : Messerattacke in ICE: „Mutmaßlicher Täter festgenommen“

Es gibt mehrere Verletzte nach einer Messerattacke in einem ICE. Die Polizei meldet eine Festnahme, die Bahnstrecke zwischen Regensburg und Nürnberg bleibt vorerst gesperrt.

Seubersdorf in der Oberpfalz | Nach der Messerattacke in einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg hält sich die Polizei mit genaueren Angaben zum Täter und zu den Verletzten noch zurück. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz sagte am Samstag: „Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Es gibt keine Erkenntnisse, dass weitere Täter vorhanden sind.“ Mehrere Menschen seien...

