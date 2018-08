Lebensmittelwarnung : Metalldraht in Zwiebelbaguette: Rückruf bei Edeka und Marktkauf

Es könnte sich ein Metalldraht im "Edeka Baguetterie Steinofenbaguette zum Fertigbacken" befinden.

von dpa

17. August 2018, 17:08 Uhr

Schwerin | Edeka ruft bundesweit ein Baguette aus dem Eigenmarken-Sortiment zurück. Einer Mitteilung zufolge könnte sich Metalldraht in der Ware befinden. Betroffen sei das "Edeka Baguetterie Steinofenbaguette zum Fertigbacken" in der Geschmacksrichtung "Zwiebel", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das Produkt wurde auch bei Marktkauf verkauft.



Zurückgerufen werden Packungen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 15.08.2018 bis zum 15.10.2018. Kunden können die Baguettes - auch ohne Vorlage des Kassenbons - zurückgeben und bekommen ihr Geld erstattet, so der Hersteller.