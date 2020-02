Einleitung eines Strafverfahrens : Tesla leer gefahren – Fahrer zapft Toilettenwagen auf Baustelle an

So einen Fall hat die Polizei auch nicht alle Tage – im Mittelpunkt der Ermittlungen: Der Fahrer eines Tesla.

25. Februar 2020, 16:21 Uhr

Mettmann | Ein der Fahrer eines weißen Teslas hat sich auf der Suche nach Energie für sein Fahrzeug an der Stromversorgung eines Toilettenwagens bedient – der auf einer Polizei-Baustelle direkt neben einer Wache stand. Bei dem Vorfall in Mettmann löste der Mann am Sonntagabend einen Alarm und somit einen Einsatz der Beamten aus, wie die Polizei am Dienstag berichtete.

Kurz nachdem die Polizisten eintrafen, habe sich ihnen der 48 Jahre alte Fahrer gezeigt. Er habe sich mangels Energie nicht anders zu helfen gewusst, erklärte er laut Polizeiangaben. Er habe von seinem Elektrofahrzeug ein Kabel durch den Bauzaun gelegt und eine Steckdose des Toilettenwagens – gleich neben den Männerpissoirs – genutzt.

Der WC-Wagen stand auf der Baustelle für die neue Leitstelle der Polizei. Ein Strafverfahren wegen des unberechtigten Zutritts der Baustelle und der Entziehung elektrischer Energie sei eingeleitet worden, erklärte die Polizei und riet: Der Fahrer hätte wohl eher in der noch betriebenen und direkt benachbarten alten Kreisleitstelle um Hilfe fragen sollen.





