Einwanderung : Mexiko: 652 Migranten in Sattelanhängern aufgegriffen

In Mexiko wurden 652 Menschen in Kühlkammern aufgegriffen. Die entsprechenden Auflieger der Sattelzüge wurden nur wenige Kilometer vor der Grenze zu den USA abgefangen.

Hidalgo | Mexikanische Soldaten haben in den Aufliegern dreier Sattelzüge insgesamt 652 mittelamerikanische Migranten in versiegelten Kühlkammern entdeckt. Darunter waren 349 Minderjährige, 198 von ihnen unbegleitet, wie Mexikos Einwanderungsbehörde INM am Freitag mitteilte. Rund 87 Prozent der Menschen stammen demnach aus Mexikos südlichem Nachbarland Guate...

