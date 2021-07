Seit Dienstag : Amtsgericht verhängt Haftbefehl: Michael Wendler schwänzt eigenen Prozess

Der Sänger Michael Wendler wird seit Dienstagvormittag per Haftbefehl in Deutschland gesucht. Das entschied nun eine Richterin am Amtsgericht Dinslaken. Der Grund: Er erschien nicht zum eigenen Prozess.

Dinslaken | Ab sofort wird Schlagersänger Michael Wendler per Haftbefehl in Deutschland gesucht. Was war passiert? In einem Prozess geht es um einen Strafbefehl gegen Wendler: Ihm wird Beihilfe zum Vereiteln der Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Bankrott in zwei Fällen vorgeworfen. Am Dienstag sollte sich der 49-Jährige eigentlich hierfür vor dem Amtsgericht ...

