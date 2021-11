„Ungewohnte Aktivitäten“ : Drogen im Millionenwert: Cannabisplantage in ehemaligem Hotel entdeckt

In Nordrhein-Westfalen ist die Polizei eher zufällig auf eine millionenschwere Cannabisplantage gestoßen. Die Beamten hatten zuvor "ungewöhnliche Aktivitäten" an einem verlassenen Hotel beobachtet.

Mettmann | In einem ehemaligen Hotel in Mettmann (NRW) haben Ermittler eine illegale Cannabisplantage mit hunderten Pflanzen entdeckt - mit geschätztem Millionenwert. In den Räumen des 300 Quadratmeter großen Gebäudes waren nahezu sämtliche Zimmer und die im Keller befindliche Kegelbahn als Plantage umgebaut, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten nahmen demnach...

