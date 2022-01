Antrag gegen Klage abgelehnt : Minderjährige missbraucht? Jetzt droht Prinz Andrew der Prozess

Der zweitälteste Sohn der Queen muss sich aller Voraussicht nach vor einem Gericht verantworten. Prinz Andrew wird vorgeworfen, eine Minderjährige mehrmals sexuell missbraucht zu haben.

New York/London | Der britische Prinz Andrew ist mit seinem Versuch gescheitert, eine US-Klage wegen Missbrauchsvorwürfen zu stoppen. Ein Gericht in New York wies Einwände von Andrews Anwälten zurück, wie am Mittwoch aus einem Gerichtsdokument hervorging, das der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Zum Thema: Kinder missbraucht – Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell sch...

