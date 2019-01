Betrieben von Dorfbewohnern : Mindestens 30 Tote bei Unglück in illegaler Goldmine in Afghanistan

Mindestens 35 Menschen sind beim Einsturz eines Stollens in einer Goldmine im Nordosten Afghanistans getötet worden.

06. Januar 2019, 15:28 Uhr

Kabul | Beim Einsturz einer von Dorfbewohnern ausgehobenen Goldmine sind im Nordosten Afghanistans mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden ereignete sich das Unglück am Sonntag im Bezirk Kohistan in der Provinz Badachschan. Sieben weitere Menschen seien verletzt worden, sagte Bezirksgouverneur Mohammad Rustam Raghi der Nachrichtenagentur AFP.

Dorfbewohner hatten einen 60 Meter tiefen Schacht in einem Flussbett gegraben, um nach Gold zu suchen. Sie befanden sich in dem Schacht, als die Wände einstürzten. Mit einem Bagger sei versucht worden, ein großes Loch in den Fluss zu graben, als die Mine eingestürzt sei, sagte Raghi. Dutzende Menschen seien verschüttet worden.

Illegaler Bergbau seit Jahren ein Problem in Afghanistan

Ein Behördensprecher sagte AFP, bei den Menschen in der Mine habe es sich nicht um professionelle Bergarbeiter gehandelt. "Die Dorfbewohner sind seit Jahrzehnten in diesem Geschäft, ohne dass die Regierung sie kontrolliert", sagte er.

Badachschan ist eine entlegene, bergige Provinz im Nordosten Afghanistans, die an Tadschikistan, China und Pakistan grenzt. In der verarmten Gegend ereignen sich häufig Erdrutsche und Lawinenabgänge.

Illegaler Bergbau ist im ressourcenreichen Afghanistan weit verbreitet. Die meisten Vorkommen bleiben allerdings unberührt, weil der Konflikt mit den radikalislamischen Taliban und fehlende Regulierung internationale Konzerne von der Ausbeutung abhält.