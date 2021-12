Unglück : Mindestens 70 Tote bei Explosion von Tanklaster in Haiti

Seit Wochen ist in Haiti das Benzin knapp. Als ein Tanklastzug umkippt, wittern viele Menschen ihre Chance und wollen sich ein paar Liter Treibstoff besorgen. Da kommt es zur Katastrophe.

Cap-Haïtien | Bei der Explosion eines Tanklasters im Norden des bitterarmen Karibikstaats Haiti sind mindestens 70 Menschen ums Leben gekommen. 48 weitere wurden verletzt, als in der Stadt Cap-Haïtien ein mit Benzin beladener Tanklastwagen in Brand geriet und explodierte, wie die Nachrichtenagentur HPN unter Berufung auf die örtlichen Behörden in der Nacht auf M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.