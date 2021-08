USA : Mindestens ein Toter und schwere Schäden durch Hurrikan

Das wahre Ausmaß der Zerstörungen ist noch längst nicht absehbar, doch erste Eindrücke lassen Schlimmes befürchten. Präsident Biden verspricht Hilfe beim Wiederaufbau.

New Orleans | Hurrikan „Ida“ hat im südlichen US-Bundesstaat Louisiana erhebliche Schäden verursacht und mindestens ein Menschenleben gefordert. In der Gemeinde Prairieville sei eine Person von einem umstürzenden Baum tödlich verletzt worden, teilte das örtliche Sheriff-Büro am Sonntagabend (Ortszeit) auf Facebook mit. Der Ort liegt südöstlich von Baton Rouge, d...

