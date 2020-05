Bundesweiter Kindesmissbrauch : Soldat zu zehn Jahren Haft verurteilt – Einweisung in Psychiatrie

Ein 27-Jähriger soll kleine Kinder missbraucht und Aufnahmen davon mit anderen Verdächtigen geteilt haben.

26. Mai 2020, 14:26 Uhr

Moers | Im bundesweiten Kindesmissbrauchsfall Bergisch Gladbach ist ein 27-Jähriger Soldat am Dienstag in Moers zu zehn Jahren Haft verurteilt und in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen worden. Der Soldat hatte teils schweren sexuellen Missbrauch an vier Kleinkindern in über 30 Fällen gestanden.

Der Mann soll vier kleine Kinder im Alter zwischen einem und fünf Jahren in mehr als 30 Fällen missbraucht haben. Von einem siebenjährigen Mädchen soll er eine kinderpornografische Aufnahme gemacht haben. Daneben ist der Bundeswehrsoldat angeklagt, in einigen Fällen Videos und Bilder von den Taten gemacht und mit Chat-Partnern geteilt zu haben. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft hatte der Angeklagte vor Gericht weitgehend zugegeben.

Bei seinem Schlusswort weinte der sonst so kontrolliert wirkende angeklagte Bundeswehrsoldat: "Ich kann mich dafür nur entschuldigen", sagte er. Er wisse nicht, wie es dazu habe kommen können. Er hoffe, dass die Kinder das verarbeiten könnten. Es tue ihm für seine Frau leid und auch, dass er seine Familie hintergangen habe.

Missbrauch unter hohem Handlungsdruck fortgesetzt

Staatsanwalt Elmar Köstner stellte in seinem Plädoyer fest, bei den Taten habe es eine Steigerung der Intensität gegeben. Nach der Selbstanzeige bei der Polizei im Juni 2019 habe der heute 27-Jährige trotz hohem Entdeckungsrisiko den Missbrauch unter hohem Handlungsdruck fortgesetzt und auch weitere Taten geplant. Nach Angaben des psychiatrischen Gutachters bestehe ein moderates bis hohes Rückfallrisiko.

