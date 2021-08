Weltreise : Mit Katze Mogli und Motorrad um die Welt

Wie im Bilderbuch reist die Katze Mogli mit ihrem Herrchen auf einem Motorrad durch die Welt. Von Dubai bis Indien hat Mogli viel gesehen. Eine Katzenklimaanlage für solche warmen Länder hat sie auch.

Hohenbocka | Die Katze Mogli reist seit Jahren mit einem Motorrad durch die Welt. Ihr Besitzer Martin Klauka ist mit ihr vor etwa vier Jahren in Rosenheim (Bayern) aufgebrochen, derzeit weilen beide in Indien am Fuße des Himalaya, wie Klauka der dpa erzählte. „Ich wollte schön länger raus aus dem Alltag, wollte sehen, was das Leben für einen bereithält.“ Über d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.