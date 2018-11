Virales Video : Mit diesen Tricks führt uns Werbung hinters Licht

In Werbefilmen muten Produkte schmackhafter an als in der Realität. Die Plattform "Blossom" zeigt, was dahinter steckt.

von Tobias Bosse

29. November 2018, 17:53 Uhr

Hamburg | Kennen Sie das, wenn Sie durch einen Werbespot plötzlich wahnsinnig Lust auf einen Burger bekommen, dieser dann aber in der Realität viel unappetitlicher aussieht, als in der Werbung? Kein Wunder, denn dahinter verbergen sich ausgefeilte Tricks und Kniffe. Letztere lassen die Nahrung deutlich deliziöser aussehen.

Dabei kennen die Werbetreibenden offenbar keine Grenzen, wie ein Video veranschaulicht, das derzeit im Internet die Runde macht. So wird beispielsweise bei der Bewerbung von Pancakes auch gerne mal Motoröl anstatt Ahornsirup verwendet – weil dieses nicht von dem Pfannkuchen absorbiert wird. Welche Tricks außerdem verwendet werden, um die Kundschaft hinters Licht zu führen, sehen Sie hier.