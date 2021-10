An den Folgen von Corona : Hälfte der Mitarbeiter ungeimpft: Acht Menschen sterben in Seniorenheim

In einer Senioreneinrichtung in Brandenburg sind mindestens 42 Bewohner an dem Coronavirus erkrankt. Gerade einmal die Hälfte aller Pfleger sind geimpft – acht Bewohner starben.

Schorfheide | Nach einem Corona-Ausbruch in einer Senioren-Residenz in Brandenburg sollen einem Medienbericht zufolge bereits acht Bewohner gestorben sein. Insgesamt seien in der Einrichtung in Schorfheide am Werbellinsee 42 Bewohner und 15 Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt, bestätigte das Gesundheitsamt des Landkreises Barnim dem Rundfunk Berlin-Brandenburg am Frei...

