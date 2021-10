Freigesprochener Däne : 34 Jahre alter Mord auf Ostsee-Fähre: Finnische Staatsanwaltschaft geht in Berufung

Mit der Ostsee-Fähre "Viking Sally" war ein deutsches Paar 1987 unterwegs. Bei einem brutalen Angriff starb der Mann, der Verdächtige wurde jetzt freigesprochen – nun geht der Fall erneut vor Gericht.

Helsinki | Im Juli 1987 wird ein Paar aus Baden-Württemberg auf einer Ostsee-Fähre brutal angegriffen – der Mann stirbt. Gegen den Freispruch des Verdächtigen in dem Fall geht die finnische Staatsanwaltschaft nun in Berufung. Das berichtete die finnische Nachrichtenagentur STT am Freitag, nachdem die Einspruchsfrist zu dem Urteil vom 30. Juni am Donnerstag abgel...

