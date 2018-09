Großeinsatz in Oberfranken : Mordfall Peggy: Neue Erkenntnisse, aber keine Festnahmen

Im Fall der 2001 verschwundenen Peggy wurden mehrere Häuser durchsucht und Personen vernommen.

13. September 2018, 09:05 Uhr

Marktleuthen | Im Fall der toten Peggy hat die Polizei in Oberfranken aufgrund neuer Erkenntnisse mehrere Anwesen durchsucht. "Es gab einen umfangreichen Polizeieinsatz", sagte Jürgen Stadter von der Polizei Oberfranken am Donnerstag zu den Durchsuchungen vom Mittwoch in Marktleuthen und Lichtenberg. Dabei seien auch Personen vernommen worden.

Medienberichte, wonach es auch eine Festnahme oder sogar ein Geständnis gegeben habe, dementierte der Sprecher. Es gebe keinen neuen Tatverdächtigen. "Es ist derzeit niemand in Haft." Details zum Einsatz wollte die Polizei am Nachmittag bekannt geben.

Der Fall Peggy

Peggy aus Lichtenberg war im Mai 2001 im Alter von neun Jahren verschwunden. Große Suchaktionen und etliche Ermittlungsansätze blieben ohne Erfolg. 2002 präsentierten die Ermittler einen geistig behinderten Mann als Tatverdächtigen. Er habe Peggy ermordet, um zu vertuschen, dass er sie sexuell missbraucht habe, hieß es damals. Der Mann wurde 2004 als Peggys Mörder verurteilt, 2014 jedoch in einem Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen.

Zwischenzeitlich gerieten ehemalige Bekannte der Familie Peggys aus Halle/Saale ins Visier der Fahnder, doch auch diese Spur brachte keinen Durchbruch. Im Juli 2016 wurden Knochenreste des Mädchens in einem Wald in der Nähe von Lichtenberg gefunden. Ob dieser Fund etwas mit dem nun Verdächtigen zu tun hat, ist noch nicht bekannt.