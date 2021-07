Prozess : Münchner Theaterchef in Missbrauchsprozess freigesprochen

„Eine knappe Geschichte“ - so beschreibt der Vorsitzende Richter den Freispruch für den Münchner Theaterchef Thomas Pekny. Am Ende blieb in dem Prozess vieles unklar.

München | Der Theaterchef Thomas Pekny ist vom Landgericht München I vom Vorwurf des schweren sexuellen Missbrauchs freigesprochen worden. Letztlich habe kein Tatnachweis geführt werden können, sagte der Vorsitzende Richter Nikolaus Lantz am Mittwoch. Die Kammer habe Zweifel am Vorwurf gehabt. Richter Lantz betonte, der Freispruch für den 69 Jahre alten I...

