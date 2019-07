Spurlos verschwunden : Münchner Vermisstenfall: Polizisten gehen von Mord aus

Die Polizei glaubt nach dem Verschwinden einer Mutter und ihrer Tochter nicht mehr daran, die beiden lebend zu finden.

von dpa

22. Juli 2019, 12:20 Uhr

München | "Wir gehen aktuell davon aus, dass Mutter und Tochter tot sind", sagte Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins am Montag. Der neue Ehemann der Mutter, mit dem sie seit rund einem Jahr verheiratet war, sitzt unter dringendem Tatverdacht in Haft. Er schweige zu den Vorwürfen. Der Haftbefehl lautet auf "Totschlag in Tatmehrheit mit Mord".

Die 41 Jahre alte Mutter und ihre 16 Jahre alte Tochter sind seit Samstag vor einer Woche spurlos verschwunden. Laut Vermisstenanzeige wollten sie einkaufen gehen, kamen in dem Einkaufszentrum aber nie an. Inzwischen gibt es an dieser Darstellung jedoch Zweifel, wie da Gloria Martins sagte. Die Vermisstenanzeige hat der nun tatverdächtige Ehemann gestellt. Die Anzeige habe "Plausibilitätslücken".

Die Polizei veröffentlichte ein Foto des Verdächtigen. Sie hofft auf Zeugen, die die beiden Frauen zwischen Freitag, 12. Juli und Sonntag, 14. Juli, gesehen haben.