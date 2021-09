Mit 94 Jahren : „My Big Fat Greek Wedding“-Schauspieler Michael Constantine ist tot

Der aus der Filmkomödie "My Big Fat Greek Wedding" bekannte Schauspieler Michael Constantine ist tot. Er starb im Alter von 94 Jahren.

New York | Michael Constantine sei bereits in der vergangenen Woche im Alter von 94 Jahren in seinem Heimat-Bundesstaat Pennsylvania gestorben, berichteten zahlreiche US-Medien unter Berufung auf seine Familie und seinen Sprecher. Constantine, der zwei Kinder hatte, war bereits seit den 50er Jahren als Schauspieler aktiv und gewann unter anderem einen Emmy. Re...

