Betrieb eingestellt : Friseurin in NRW kommt trotz positivem Corona-Test zur Arbeit

In NRW muss ein Friseursalon seinen Betrieb einstellen. Eine Mitarbeiterin war trotz positivem Test bei der Arbeit.

Eschweiler | Eine Friseurin soll trotz eines positiven Corona-Tests in einem Salon in Eschweiler bei Aachen tätig gewesen sein. Der Betrieb des Salons sei zur "allgemeinen Gefahrenabwehr" am Dienstag sofort untersagt worden, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Zuvor seien beim Ordnungsamt anonyme Hinweise eingegangen, wonach die Friseurin in dem Salon trotz ihr...

