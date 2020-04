Anschläge in Deutschland geplant : Ermittler heben in NRW mutmaßliche Terrorzelle aus

Polizisten in Nordrhein-Westfalen haben vier mutmaßliche Terrorverdächtige festgenommen. Sie stammen aus Tadschikistan.

Maximilian Matthies

15. April 2020, 09:04 Uhr

Düsseldorf | Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwochmorgen in Nordrhein-Westfalen vier terrorverdächtige Islamisten aus Tadschikistan festnehmen lassen. Sie und ein fünfter bereits in Untersuchungshaft sitzender Mann sollen im Namen der Terrororganisation Islamischer Staat Anschläge in Deutschland geplant haben, wie die Deutsche Presse-Agentur in Karlsruhe erfuhr. Zuerst hatten RTL und "Der Spiegel" berichtet.



