Pause als „Vorsichtsmaßnahme“ : Corona-Fälle: Nach „Aida Nova“ bricht nun auch „Mein Schiff 6“ die Reise ab

Nach dem vorzeitigen Reiseabbruch der "Aida Nova" beendet nun ein weiteres Kreuzfahrtschiff die Urlaubsfahrt vorzeitig. "Mein Schiff 6" beendet seine Reise außerplanmäßig in Dubai: Wie es für die Urlauber nun weitergeht.

Dubai/Hamburg | Das Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 6" der Reederei Tui Cruises bricht seine aktuelle Reise in Dubai ab. "Hintergrund sind vereinzelte Fälle von Covid-19 an Bord, die im Laufe der Reise festgestellt wurden. Als reine Vorsichtsmaßnahme und zum Schutz von Gästen und Besatzung hat sich TUI Cruises jetzt zu dieser kurzen Pause entschlossen", hieß es in der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.