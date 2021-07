Niederländischer Reporter : Nach Attentat: Peter R. de Vries erliegt seinen Verletzungen

Der niederländische prominente Kriminal-Reporter, Peter R. de Vries, ist nach dem Mordanschlag auf ihn im Krankenhaus gestorben.

Amsterdam | Der prominente niederländische Kriminal-Reporter Peter R. de Vries (64) ist nach dem Mordanschlag auf sich seinen schweren Verletzungen erlegen. "Peter hat bis zuletzt gekämpft, aber er hat den Kampf verloren", erklärte seine Familie in einer vom Sender RTL am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung. De Vries war am 6. Juli in Amsterdam niedergescho...

