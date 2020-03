Anschlag im Bataclan 2015 : Anklage nach Terror in Paris: 1765 Nebenkläger und 20 Verdächtige

Der Prozess zu den Terroranschlägen in der französischen Hauptstadt mit 130 Toten wird wohl nicht vor 2021 starten.

Avatar_prignitzer von dpa

16. März 2020, 19:51 Uhr

Paris | Rund viereinhalb Jahre nach den schweren islamistischen Terroranschlägen von Paris mit 130 Todesopfern haben französische Ermittlungsrichter Anklage gegen 20 Verdächtige erhoben. Unter ihnen sei der bereits in Belgien verurteilte Salah Abdeslam, teilte die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft am Montag in Paris mit. Ein Termin für einen Prozess wurde nicht mitgeteilt. Nach früheren Medienberichten könnte er 2021 beginnen.

Weiterlesen: "Bataclan"-Anschlag in Paris: Terrorverdächtiger in Deutschland festgenommen



Extremisten hatten am 13. November 2015 in der Pariser Konzerthalle "Bataclan" ein Massaker angerichtet sowie Bars und Restaurants im Osten der Hauptstadt beschossen. Am Stade de France sprengten sich während des Fußball-Länderspiels Frankreich-Deutschland zudem drei Selbstmordattentäter in die Luft. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hatte die verheerenden Anschläge für sich in Anspruch genommen.





1765 Nebenkläger

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gibt es 1765 Nebenkläger. In die Ermittlungen waren Deutschland, Österreich und weitere europäische Länder eingebunden. Frankreich wird seit Jahren von einer islamistischen Terrorwelle erschüttert, dabei starben mehr als 250 unschuldige Menschen.

Weiterlesen: Aus der Tür gefräst: Diebe stehlen Banksy-Werk aus Pariser Bataclan