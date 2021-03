„First Dog“ Major : Nach Beißvorfall: Bidens Hund hat wieder jemanden „gezwickt“

Vor rund zehn Wochen sind die Bidens ins Weiße Haus eingezogen. Einer ihrer Hunde verkraftet wohl den Ortswechsel nicht.

Washington | Wenn US-Präsident Joe Biden arbeitet, gehen Mitarbeiter mit den beiden Schäferhunden des Präsidentenpaars Gassi. Major, der jüngere von ihnen, den die Bidens aus einem Tierheim adoptiert haben, sorgt nun erneut für Probleme. Am Montag habe Major "jemanden gezwickt", zitiert die "New York Times" einen Sprecher der First Lady, Jill Biden. Sprecher: M...

