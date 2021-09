Notfälle : Nach Lava-Abfluss: Vulkaninsel um zehn Hektar gewachsen

Der Strom der Lava ist bis zu 1000 Grad heiß. Dass er nun ins Meer fließt, bringt auch eine gewisse Erleichterung. Und lässt die Insel wachsen.

Tazacorte | Die Vulkaninsel La Palma ist durch die sich ins Meer ergießende Lava bisher um etwa zehn Hektar gewachsen. Das um die 1000 Grad heiße flüssige Gestein härtet aus, sobald es in das nur 20 Grad warme Wasser des Atlantiks fließt, und schiebt so die Küste langsam ins Meer hinaus, wie auf einem am Donnerstag auf Twitter veröffentlichten Video des spanis...

