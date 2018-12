Bayern : Nach Schuss auf 41-jährigen Mann an Weihnachten: Tatverdächtiger stellt sich

Nach dem Täter wurde öffentlich gefahndet.

26. Dezember 2018, 21:47 Uhr

Erlenbach am Main | Nach dem Schuss auf einen 41-Jährigen am ersten Weihnachtsfeiertag in Unterfranken hat sich der Tatverdächtige gestellt. Er soll ein Bekannter des Opfer sein. Der 28-Jährige sei am Mittwochabend mit seinem Anwalt bei der Polizei in Aschaffenburg erschienen, teilten die Beamten mit. Er wurde festgenommen und soll am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Nach dem Mann war öffentlich gefahndet worden. Er steht im Verdacht, den 41-Jährigen mit einem Bauchschuss schwer verletzt zu haben.

Streit im Treppenhaus

Nach Zeugenaussagen sollen sich die beiden Männer im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Erlenbach am Main heftig gestritten haben. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar. Anwohner hätten den Täter schon zuvor im Haus gesehen und gekannt, hieß es von der Polizei. Einsatzkräfte hatten den Verletzten am Dienstagabend vor dem Eingang des Hauses gefunden, wo dieser wohnt.

Die Polizei hatte in der Nacht zum Mittwoch mit einem Großaufgebot nach dem Schützen gefahndet. Es wurde zu jenem Zeitpunkt vermutet, dass der Mann aus Aschaffenburg weiterhin bewaffnet sein könnte.