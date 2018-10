Polizeieinsatz : Nach Warnung vor Bedrohung: Movie-Park Bottrop geräumt

Nach einem Hinweis auf eine Bedrohung sperrte die Polizei den Park vorsorglich ab.

von dpa und Lorena Dreusicke

26. Oktober 2018, 21:31 Uhr

Bottrop | Am Movie-Park Bottrop hat es am Freitagabend einen Polizei-Einsatz gegeben. "Derzeit können keine weiteren Besucher in den Movie-Park. Halten Sie sich an die Anweisungen der Polizei", hieß es in einem Tweet der Polizei Recklinghausen.

Weitere Angaben wollte die Polizei auf Anfrage zunächst nicht machen. In dem Freizeitpark stand am Freitagabend laut Internetseite ein "Halloween Horror Festival" mit "schaurigen Attraktionen und Shows" auf dem Programm.

Nach Angaben des Parks auf Facebook haben die Besucher das Gelände "ohne Panik" verlassen, nachdem ein "telefonischer Hinweis auf eine Bedrohung" eingegangen sei.