Nach Aus in München : Lederhosen in der Wüste: Oktoberfest soll nach Dubai verlegt werden

Das größte Volksfest der Welt soll dieses Jahr nicht an seinem gewohnten Platz stattfinden, sondern in der Wüste Dubais.

München | Laut dem "Spiegel" und der "Bild-Zeitung" soll das diesjährige Oktoberfest nicht in seiner Heimatstadt München, sondern in der Wüste des arabischen Emirats Dubai steigen. Laut den Veranstaltern – Berliner Weihnachtsmarktchef Charles Blume, Ex-Gastronom Dirk Ippen und Wirt Sepp Krätz – soll das größte Volksfest der Welt auf 420.000 Quadratmetern in der...

