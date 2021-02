Show von Heidi Klum : Netz lacht über peinliche Photoshop-Panne bei „Germanys Next Topmodel“

Zurzeit geht ein Bild von GNTM viral, das für Furore sorgt. Finden auch Sie den Fehler?

Berlin | In der TV-Show "Germanys Next Topmodel" (GNTM) auf Pro 7 geht es in erster Linie darum, sich in ein gutes Licht zu stellen – im wahrsten Sinne des Wortes. In der Castingshow kämpfen angehende Möchtegern-Models um den begehrten Titel GNTM 2021. Nicht meh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.