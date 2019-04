Hausdurchsuchungen in vier Bundesländern : Razzia gegen rechtsextreme Hooligans

Die Polizei ist mit einer großangelegten Razzia gegen kriminelle Hooligans vorgegangen. Das berichtet der "rbb".

von Maximilian Matthies

10. April 2019, 07:13 Uhr

Berlin/Cottbus | Demnach gab es Durchsuchungen von Ladengeschäften und Wohnungen im brandenburgischen Cottbus, in Frankfurt (Oder), in Hennigsdorf (Oberhavel) und Kolkwitz (Spree-Neiße), im sächsischen Görlitz und in Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern. Allein in Brandenburg seien 30 Objekte betroffen.



Die Durchsuchung richtet laut der Berichte gegen insgesamt 20 Personen. Der Fokus liegt auf Cottbus, wo sich ein kriminelles Netzwerk aus Rechtsextremisten, Kampfsportlern und Fußball-Hooligans gebildet haben soll. Dieses Netzwerk soll Verbindungen zu organisierten Kriminellen unterhalten. Laut "rbb" seien auch Ausschreitungen von Rechten in Chemnitz auf dieses Netzwerk zurückzuführen.

Die Brandenburger Polizei bestätigte die Durchsuchungen. Festnahmen habe es bislang keine gegeben.

