Kontroverse Debatte : Nach Protest: Dänisches Studio erlaubt Frauen nun doch bauchfreies Training

Dänische Studentinnen machten sich öffentlich stark für das bauchfreie Training in einem Uni-Fitnessstudio. Das war ursprünglich verboten. Die rasant wachsende Bewegung feiert nun einen bedeutsamen Erfolg.

Kopenhagen | Nach einer öffentlichen Debatte um nackte Bäuche beim Work-out lässt ein Fitnessstudio in Dänemark nun doch das Training im Sport-BH zu. Die seit Jahren geltenden Regelungen des Studios werden geändert, wie das Fitnesszentrum der Süddänischen Universität in Odense, SDU Fitness, am späten Dienstagabend nach einer außerordentlichen Vorstandssitzung zu d...

