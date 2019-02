Moderation von Elton : Neue Show von Stefan Raab: Prosieben startet "Headies Team-WM"

Am 23. März startet die von Raab produzierte "Headis Team-WM" auf Prosieben. Dabei sollen Profis gegen Promis antreten.

08. Februar 2019, 16:05 Uhr

Berlin | Zum Headis oder auch "Kopfballtischtennis" will Prosieben in einer neuen Show Profis und Promis antreten lassen. "Die 1. Headis Team-WM" wird von Raab TV produziert und soll als Samstagabendshow am 23. März (20.15 Uhr) zu sehen sein, teilte der Sender am Freitag mit.

Moderiert wird die Show von Elton

Sechs Mannschaften, die jeweils aus einem Headis-Profi und einem sportlichen Prominenten bestehen, sollen an dem Turnier teilnehmen. Zwei Kandidaten spielen dabei an einer Tischtennisplatte den 100 Gramm schweren Gummiball (Headisball) hin und her und dürfen dabei nur den Kopf benutzen.

Moderiert wird die Show von Elton, am Kommentatoren-Mikro sitzt Ron Ringguth.

