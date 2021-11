Kanareninsel : Neun Wochen Vulkanausbruch auf La Palma

85.000 Bewohner mussten ihre Häuser verlassen, rund 1500 Gebäude wurden bisher zerstört, die Schäden belaufen sich auf 900 Millionen Euro - und der Vulkan spuckt weiter Lava aus. Kein Ende in Sicht.

Madrid | Seit neun Wochen spuckt der Vulkan auf der Kanareninsel La Palma Lava, Asche und Rauch aus. Ein Ende des verheerendsten Ausbruchs in der Geschichte der Atlantikinsel vor der Westküste Afrikas ist indes immer noch nicht absehbar. Am Wochenende trieb der Wind die Asche Richtung Nordosten, so dass der Flughafen der Insel erneut den Betrieb einstellte,...

