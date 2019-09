Flashmob am 20. September? : Sturm auf Area 51: Erste Youtuber sitzen schon in Haft

Der Planungen sorgten bereits im Juli für Aufsehen. Für Freitag ist nun die eigentliche Aktion vorgesehen.

17. September 2019, 14:22 Uhr

Homey Airport/Groom Lake | Im Juli wurde bekannt, dass Internetnutzer am 20. September einen Sturm auf die Area 51 planen. Hunderttausende Menschen meldeten sich zu dem Flashmob an, um endlich zu erfahren, was auf dem Gelände vor sich geht. Gibt es dort Aliens, Ufos oder Energiewaffen? Zwei Monate später haben sich schon über zwei Millionen angemeldet. Doch kommt es am Freitag wirklich zum Sturm auf die Area 51? Zwei Youtuber dienen als abschreckendes Beispiel.

Festnahme nach fünf Kilometern Marsch in Area 51

Bei dem Versuch, das Militärgelände Area 51 im US-Bundesstaat Nevada zu betreten, sind zwei Niederländer festgenommen worden. Die 20 und 21 Jahre alten Videoblogger hatten Kameras, Laptops und eine Drohne dabei und konnten knapp fünf Kilometer in das Gebiet vordringen, ehe sie von der Polizei gestoppt und verhaftet wurden. Das Onlinemagazin BuzzfeedNews hatte zuerst darüber berichtet.

Gegenüber der Polizei sagten die beiden jungen Männer demnach, dass sie sich nur das Gelände anschauen wollten. Hintergrund der Aktion dürfte aber die Facebook-Veranstaltung "Sturm auf die Area 51" sein, zu der es mittlerweile sogar eine eigene Webseite gibt. Dort erfährt man auch, dass sich die ursprünglichen Pläne zum Flashmob deutlich geändert haben.

US-Militär warnt eindringlich vor Betreten des Geländes

Schon im Juli hatte das US-Militär deutliche Warnungen ausgesprochen: Die potenziellen Teilnehmer des Flashmobs sollten "es gar nicht erst versuchen", sagte Laura McAndrews, Sprecherin der Air Force. So rückten die Veranstalter der Facebook-Gruppe schnell davon ab, sich zunächst beim Besucherzentrum des Militärstützpunkts in der Wüste von Nevada zu treffen, um anschließend wie eine mit Energydrinks aufgeladene Infanterie auf das Haupttor der Area 51 loszustürmen.

Initiator Matty Roberts wollte die Veranstaltung jedoch nicht platzen lassen und plante stattdessen ein Musikfestival namens Alienstock – doch auch damit gab es Probleme. Denn – ähnlich wie beim großen Vorbild Woodstock – wären die Dörfer und Gemeinden überhaupt nicht auf einen solchen Menschenansturm vorbereitet gewesen. Auch nicht, wenn nur zehn Prozent oder gar nur ein Prozent der potenziellen Teilnehmer kommen würden. In dem Örtchen Rachel, in dem das Festival stattfinden sollte, leben nur 54 Einwohner. Es gibt dort lediglich ein Diner und ein Motel. Das zuständige Sheriff-Büro sah sich gezwungen, die Bevölkerung zu warnen:





In dem Twitter-Statement heißt es, die Bewohner sollten sich mit ausreichend Nahrung, Medikamenten und Benzin eindecken. Auch auf der eigenen Webseite hatte die Gemeinde den Alienfans dringlich davon abgeraten, die Ortschaft an einem Wochenende alle auf einmal zu besuchen.

Wieder neue Pläne

"Das Festival Alienstock wurde abgesagt", ist ebenfalls in roten Lettern auf der Homepage des 54-Einwohner-Örtchens zu lesen. Roberts zeigte sich in einem Interview erleichtert über die Absage. Er hatte ein ähnliches Fiasko wie bei dem spektakulär gescheiterten Fyre-Festival im April 2017 befürchtet. "Wir mussten eine humanitäre Katastrophe befürchten“, so Roberts. Stattdessen soll nun am 19. September in Las Vegas eine Feier in viel kleinerem Rahmen: die Area 51 Celebration.

Die zwei Niederländer, die beim Eindringen in die Area 51 erwischt wurden, sind Anfang der Woche auf Kaution entlassen worden. Ihnen drohen nun saftige Strafen von bis zu 500 Doller Geldstrafe oder sogar sechs Monaten Haft.

In den sozialen Netzwerken läuft der Countdown zum "Sturm auf die Area 51" derweil weiter und die Resonanz ist weiterhin hoch. Es bleibt spannend, ob tatsächlich einige oder gar viele der über drei Millionen offiziell Interessierten am Freitag in der Nähe des US-Militärgeländes erscheinen. Einige Hotels in der Nähe melden jedenfalls schon "ausgebucht". "Die Leute scheinen das ernst zu meinen. Ich glaube, sie sind doof, wenn sie denken, dass sie es auf das Gelände schaffen, aber ich werde daraus Kapital schlagen“, sagte eine Hotelbetreiberin dem Radiosender National Public Radio.