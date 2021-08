Hurrikan : New Orleans bittet Evakuierte nach „Ida“: Kommt nicht zurück

Vor 16 Jahren verwüstete „Katrina“ die Region, nun fürchtet der Süden der USA die Auswirkungen des Hurrikans „Ida“. Der Sturm wurde im Laufe der Nacht zwar schwächer, blieb aber lebensgefährlich.

Prairieville | Nach dem Hurrikan „Ida“ hat die Stadt New Orleans Bürger, die sich vor dem Sturm anderswo in Sicherheit gebracht hatten, aufgefordert, noch nicht zurückzukommen. Es gebe in der Stadt keinen Strom und keine Grundversorgung, zudem seien viele Straßen voller Trümmer, erklärte die Einsatzzentrale der Stadt am Montag über Twitter. In Großbuchstaben hieß...

