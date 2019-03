Eintrag ins Guinnessbuch : Dieser Mann ist der größte Politiker der Welt

Groß – größer – Robert Cornegy: Der frühere Basketballspieler ist nun offiziell der größte Politiker der Welt.

von dpa

29. März 2019, 13:40 Uhr

New York | Der Stadtrat aus New York ist laut Guinnessbuch der Rekorde der größte Politiker der Welt. Cornegy sei vor einigen Wochen mit 209,6 Zentimeter gemessen worden, teilten die Herausgeber des Buchs in der Nacht zum Donnerstag mit. Damit überrage er zwei vorherige Rekordhalter aus Großbritannien: den 1979 gestorbenen Louis Gluckstein, der 2,02 Meter groß war, und Archie Hamilton, der 1989 mit 1,98 Meter gemessen wurde.

Bebeto Matthews

"Egal wie man aussieht"



Cornegy war früher Basketball-Profi und sitzt nun für die Demokraten im Stadtrat, wo er den New Yorker Bezirk Brooklyn vertritt. "Der größte Politiker der Welt zu sein, zeigt, dass man für seine Gemeinschaft riesig viel beitragen kann, egal wie man aussieht", sagte Cornegy. "Wegen seines Engagements für die Stadt schaue ich zu Stadtrat Robert Cornegy auf", sagte New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio, der mit 1,96 Meter ebenfalls sehr groß ist. "Aber auch, weil ich keine Wahl habe."