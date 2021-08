Open Air : New Yorker Großkonzert wegen Gewitters abgebrochen

Niyi Fote/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire/dpa

Es sollte eine große Feier für die Stadt werden, um den Kampf gegen die Corona-Pandemie zu würdigen. Doch nach der Hälfte des fünfstündigen Programms machte das Wetter den New Yorkern einen Strich durch die Rechnung.

New York | Gewitter und heftiger Regen haben am Samstag für den Abbruch eines Großkonzerts im New Yorker Central Park gesorgt. Bis dahin waren nach rund zweieinhalb von fünf geplanten Stunden unter anderem Carlos Santana, Andrea Bocelli und LL Cool J bereits aufgetreten. Andere Künstler wie der Reggeaton-Star Maluma, Patti Smith und Bruce Springsteen hatten n...

