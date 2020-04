"Beste Medizin" in New York : Frau erwacht aus Corona-Koma – und ist plötzlich Mutter

Eine schwangere New Yorkerin mit schweren Covid-19-Symptomen bekam ihr Baby unbewusst.

Avatar_prignitzer von dpa

25. April 2020, 19:07 Uhr

New York | In den USA hat eine Frau ein Baby bekommen, während sie wegen schwerer Corona-Symptome im Koma lag. Das bestätigte das Winthrop-Krankenhaus im Bundesstaat New York, wo die 41-Jährige behandelt worden war, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. "Es war die beste Medizin, die ich bekommen konnte", sagte die Mutter nun der "New York Post". Die Zeitung hatte zuerst über die ungewöhnliche Geburt berichtet. Inzwischen ist die 41-Jährige wieder zu Hause.

Als Frühchen zur Welt – um die Mutter zu schonen

Die Frau war nach Angaben der Klinik im sechsten Monat schwanger, als sie am 5. April mit starkem Husten in das Krankenhaus gebracht wurde. Ihr Zustand verschlechterte sich, die Ärzte versetzten sie in ein künstliches Koma.

Am 8. April beschlossen sie, das Kind per Kaiserschnitt zur Welt zu bringen. "Wir entschieden, das Baby zu holen, um den Sauerstoffbedarf der Mutter zu senken", sagte die behandelnde Ärztin der "New York Post". Am 10. April erwachte die Mutter aus dem Koma – just an ihrem 41. Geburtstag. Ihre kleine Tochter wurde später negativ auf das Coronavirus getestet.

Weiterlesen: Kreißsaalverbot für Väter: Frauen allein in der Ausnahmesituation Geburt

Hören Sie auch diese Podcast-Folge: Expertin: Keine gute Zeit, um ein Kind zu bekommen