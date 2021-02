Gefahr im Straßenverkehr : Taschenrechner am Steuer: Karlsruhe schließt Gesetzeslücke

Der Bundesgerichtshof hat eine Regelung in der Straßenverkehrsordnung präzisiert.

Karlsruhe | Autofahrer dürfen am Steuer keinen Taschenrechner bedienen. Ein solches elektronisches Gerät diene der Information und sei damit laut Straßenverkehrsordnung verboten, teilte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag mit. Wer als Fahrer währ...

